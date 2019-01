Bewoners geëvacueerd uit appartementsgebouw door dakbrand

Het is geen gelukkige nieuwjaarsdag geworden voor de bewoners van het appartementsgebouw nummer 24 aan de Maalbeeklaan in Wemmel. Daar moesten 6 bewoners rond 8u30 worden geëvacueerd.

Bewoner Willy Werckx (83): "We moesten halsoverkop het gebouw verlaten, ik kon zelfs mijn gsm niet meenemen. Er was veel rook, het brandde in het dakappartement van Madeleine V. (88), die er alleen woont. Zij is in shock en wordt door de hulpdiensten en familie opgevangen. Gelukkig kon iedereen tijdig het gebouw verlaten en zijn er geen gewonden." Bewoonster Martine Dupaquet: "Gelukkig zag een buurtbewoner van de parallelstraat 'De Kam' aan de achterzijde van het gebouw dat er vlammen door het dak sloegen en verwittigde die de brandweer. Het is echt schrikken. En dat op nieuwjaarsdag." De brandweerzone Vlaams-Brabant-West had het vuur vrij snel onder controle, maar moest een groot deel van het dak afbreken om verder smeulende brandhaarden onder de dakleien en isolatie te kunnen blussen.

Burgemeester Walter Vansteenkiste kwam ter plaatse. Vansteenkiste: “Het dakappartement is onbewoonbaar verklaard, de bewoonster wordt opgevangen door familie. De oorzaak van de brand situeert zich vermoedelijk aan een boiler-warmtetoestel in het dak. Er zijn geen gewonden, het dak is voor één vierde vernield.”