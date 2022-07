Het kwik stijgt deze week richting de 30 graden. Verkoeling zoeken bij deze tropische temperaturen kan in het provinciedomein van Huizingen niet meer in het water, maar wel nog op het water. “Sinds de sluiting van het zwembad zijn de bootjes aan het kasteel bijzonder in trek”, zegt domeinbeheerder Veronique Guillaume.

Bezoekers zoeken verkoeling in provinciedomein Huizingen, ook nu zwembad gesloten is

Jarenlang was bij warme temperaturen het openluchtzwembad in het provinciedomein van Huizingen één van de topbestemmingen in onze regio. Maar enkele maanden geleden kondigde de provincie Vlaams-Brabant aan het zwembad definitief gesloten blijft. “Mensen die het park bezoeken, vragen er niet of nauwelijks naar. Het staat overal ook goed aangegeven dat het zwembad dicht is”, zegt domeinbeheerder Veronique Guillaume. “Aan de kassa merk je wel een verschil. De lange wachtrijen zijn verleden tijd, mensen komen nu druppelsgewijs het domein binnen.”

Want ondanks dat het zwembad gesloten is, kan het provinciedomein rekenen op heel wat interesse. “Het valt misschien moeilijk te vergelijken met de voorbije coronajaren, maar we hebben op dit moment meer bezoekers in vergelijking met vorige jaren. De speeltuin blijft veel volk lokken, maar met dit weer zijn vooral de bootjes aan het kasteel een topattractie. Mensen zoeken er verfrissing op het water, anderen doen dat dan weer in de rotstuin.”