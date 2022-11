In de bibliotheek in Londerzeel loopt tot eind dit jaar de tentoonstelling ‘De wondere wereld van Playmobil’. Op de jeugdafdeling is een reuzengroot diorama, gemaakt met Playmobilfiguren en -attributen te bewonderen. De creatie is van de hand van Kevin Van Buggenhout en zijn zoontjes Viktor en Cyril. Zij zijn grote Playmobilfanaten.

Bib Londerzeel maand lang in teken van Playmobil: "Het is mijn passie"

Het thema van de Playmobilconstructie draait rond een andere passie van de makers: paarden. Tot in de kleinste details bouwden ze de stal van hun nonkel Andy in Londerzeel na. Er werd zelfs een fictieve jumping aan toegevoegd. Naast het diorama zijn er ook infoborden met allerlei weetjes over de wondere wereld van Playmobil, speeltafels waar kinderen hun fantasie de vrije loop kunnen laten, XXL-Playmobilfiguren om bij te poseren en een spannend zoekspel.

Zaterdadg 3 december is een ook een Playmobilverwendag. De bouwer van het diorama en zijn gezin vertellen over hun passie, er zijn voorleessessies en knutselmomenten. De bib trakteert iedereen dan ook op een drankje en een zelfgebakken koekje. Inschrijven is niet nodig en deelnemen is gratis.

De expo ‘De wondere wereld van Playmobil’ loopt nog tot en met vrijdag 30 december en is toegankelijk tijdens de openingsuren van de bib.