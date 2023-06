Biertelg voor rechter na miljoenenoplichting voor vermeende aankoop Affligembrouwerij

De rechtbank in Brussel heeft zich over de grootschalige oplichting rond de Affligembrouwerij in Opwijk gebogen. Biertelg Leo De Smedt riskeert een fikse celstraf nadat hij samen met meester-oplichter Hans Velle meer dan twintiger slachtoffers zou hebben opgelicht voor meer dan drie miljoen euro. De Smedt riskeert 40 maanden cel. Tegen Velle vordert het parket een effectieve celstraf van 6 jaar. “Hij was het meesterbrein achter de hele operatie”, aldus de openbaar aanklager. “Klopt niet”, pleitte Velles advocaat. “De Smedt gebruikte zijn familienaam om zijn gigantische geldhonger te stillen."

Beklaagde Leo De Smedt is alles behalve een onbekende in en rond Opwijk. De zestiger is een telg van de brouwersfamilie uit de gemeente die rond de eeuwwisseling de Affligembrouwerij verkocht aan het Nederlandse Heineken. In 2013 verkondigde Leo De Smedt aan iedereen die het wilde horen dat hij de brouwerij van zijn voorvaderen wilde terugkopen.

Hij klopte bij tientallen mensen aan en overtuigde uiteindelijk 23 van hen, meestal familieleden, om hem in het totaal 3,2 miljoen euro euro te overhandigen. “Hij heeft grote sommen geld ontleend onder het valse voorwendsel dat hij de brouwerij wilde opkopen”, klonk het bij het parket van Halle-Vilvoorde. "Hij misbruikte de goeie reputatie van zijn familienaam en beloofde iedereen dat ze binnen de drie maanden hun geld zouden terugkrijgen met vijf procent intrest. Hij liet alles ook vastleggen op papier, waardoor hij heel betrouwbaar overkwam.”

Op het einde van de rit bleken de slachtoffers te zijn opgelicht. “Verschillende leden van zijn eigen familie, waaronder zijn dochters, kampen nu met schulden”, aldus substituut-procureur Tessa Ophalvens. “Uit het onderzoek blijkt dat er nooit onderhandelingen zijn opgestart met de eigenaars van de brouwerij. Daarenboven is al het geld spoorloos verdwenen. Niemand weet waar het naar toe is en het onderzoek heeft dat ook niet kunnen achterhalen.”

Brein

Naast Leo De Smedt staat ook meester-oplichter Hans Velle terecht. De man is volgens het openbaar ministerie het meesterbrein achter de hele operatie. Velle is dan ook geen onbeschreven blad. De West-Vlaming werd al meermaals veroordeeld voor grootschalige oplichting en heeft de kwalijke reputatie anderen te laten opdraaien voor het vuile werk.

Dat Leo De Smedt zich blindelings liet manipuleren door Hans Velle is voor het parket een brug te ver. “Hij wentelt zich in een slachtofferrol en zegt dat hij dwangmatig verplicht werd om financiële fondsen in te zamelen”, repliceerde substituut-procureur Tessa Ophalvens. “Uit het dossier blijkt nergens dat er dwang was van Velle. Leo De Smedt was op voorhand ook gewaarschuwd over de malafide intenties van Hans Velle. Geld aftroggelen van mensen is voor Leo De Smedt even banaal als ademhalen. Het stopt gewoon nooit. Hij wist van in het begin dat hij zijn geldschieters nooit ging kunnen terugbetalen. Ik vraag de rechtbank dan ook om een effectieve celstraf van 40 maanden uit te spreken."

Ook voor Hans Velle was het parketmagistraat streng in haar vordering. “Hij gebruikt mensen om zonder scrupules het geld van anderen uit te geven, terwijl hij op papier een arme sukkelaar is die leeft van de sociale zekerheid. Daarenboven schakelde hij nog een kennis in om zich uit te geven als advocaat van een rijke geldschieter om nog meer geld los te troggelen. Ik vorder 6 jaar cel.” Tegen de derde beklaagde, de man die zich had uitgegeven als advocaat, eist het parket 15 maanden cel.

Het vonnis in de zaak valt ten vroegste op 29 juni.