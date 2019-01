Bijna 9 jaar na datum: proces treinramp Buizingen start vandaag

Bijna negen jaar datum start vandaag het proces over de treinramp in Buizingen. Daarbij staat de chauffeur van één van de treinen, de NMBS en Infrabel terecht. Bij de treinramp kwamen 19 mensen om het leven en raakten 170 mensen gewond. Vandaag vindt de inleidingszitting plaats. Wie staat terecht en waarvoor? RINGtv maakt een overzicht.

Wat gebeurt er vandaag?

Vandaag vindt de inleidingszitting plaats. Die is er vooral om praktische afspraken te maken. Er wordt een soort van kalender opgesteld waarbij afgesproken wordt welke partij hoeveel tijd krijgt om stukken neer te leggen en om conclusies te maken. Er wordt ook een datum afgesproken waarop de zaak echt behandeld zal worden. Vanaf dan hebben de betrokken partijen een concreet zicht op wanneer het proces effectief zal plaatsvinden.

Het ongeval

Het proces dat vandaag start, is dat van één van de dodelijkste ongevallen uit de Belgische treingeschiedenis. Op 15 februari 2010 om 8u28 rijdt op spoorlijn 96 tussen Brussel en Quévy de L-trein van Leuven naar ’s-Gravenbrakel in de flank van de IC-trein van Quiévrain naar Luik. De L-trein had nog maar net het treinstation van Buizingen verlaten. Een treinbestuurder van een derde trein ziet alles gebeuren, trekt aan de noodrem en kan een andere botsing vermijden. Bij het ongeval vallen 19 doden en raken tussen de 250 en 300 mensen gewond.

Wie staat terecht?

Na een jarenlang onderzoek heeft het parket Halle-Vilvoorde begin 2017 haar eindvordering klaar. Het vervolgt drie partijen - Infrabel, NMBS en de treinbestuurder van de L-trein uit Leuven - voor nalatigheid en onvrijwillige doodslag. Die laatste heeft volgens het onderzoek een rood stoplicht genegeerd, hoewel de man dat nog altijd betwist. De treinbestuurder riskeert een gevangenisstraf van 5 jaar en een boete van 3.000 euro.

De NMBS wordt vervolgd omdat de treinstellen niet met de nodige veiligheidssystemen uitgerust zouden zijn, die na de treinramp in Pécrot versneld moesten ingevoerd worden. De NMBS riskeert een boete van 600.000 euro. Infrabel wordt nalatigheid verweten op het vlak van de veiligheid van de spoorweginfrastructuur. Het onderzoek maakt duidelijk dat de spanning op het rode noodsein te laag is op het moment van de feiten, waardoor het licht niet fel scheen en minder zichtbaar kon zijn. Ook Infrabel riskeert net als de NMBS een boete van 600.000 euro.

Waarom in Brussel?

Normaal moest het proces gevoerd worden voor de politierechtbank van Halle. Maar de treinbestuurder die terecht staat vroeg een taalwijziging aan en verkreeg die ook in oktober van vorig jaar. Daardoor is het proces verhuisd naar een Brusselse Franstalige rechtbank in Brussel. Omwille van de omvang van het proces - er zijn tientallen burgerlijke partijen - wordt het proces gehouden in de zittingszaal van het Hof van Beroep in Brussel.