Bij een snelheidscontrole van de politiezone AMOW vorige vrijdag aan het kerkhof in Kobbegem bij Asse reed maar liefst 86 procent van de gecontroleerde bestuurders te snel. Een van hen vlamde zelfs aan 102 kilometer per uur voorbij.

Politiecommissaris Fred Scrayen is verbouwereerd. “We hebben vrijdag aan het kerkhof in Kobbegem bij Asse, waar een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur geldt, een controle gedaan. Van de 297 bestuurders reden er maar liefst 255 te snel. Dat is een slordige 86 procent”, zegt Scrayen. “Iemand waagde het zelfs om met 102 kilometer per uur voorbij te razen.”