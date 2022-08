Bijna kwart van bestuurders rijdt te snel in politiezone KLM: "Een triest record"

Zowat een kwart van de bestuurders reed in de politiezone Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise (KLM) in juli te snel. Er zijn 23 rijbewijzen ingetrokken in die periode.

In de maand juli voerde de verkeersdienst van de politiezone KLM op 30 locaties snelheidscontroles uit. Deze werden gespreid over de drie gemeenten. In totaal werden er 9.484 voertuigen gecontroleerd op snelheid, daarvan reden er 2.275 (24%) te snel. Er werden maar liefst 23 rijbewijzen ingetrokken, “Een triest record”, zo meldt de politiezone.

Op de Merchtemsesteenweg, waar een deel zone 70 en een deel zone 30 is naar het centrum van Wolvertem toe, zijn negen rijbewijzen ingetrokken. Voorts zijn er ook vier rijbewijzen ingetrokken in de Zwaluwstraat, drie in de Ossegemstraat, twee in de Robbroekstraat en twee in de Kardinaal Sterckxlaan. In de Hombeekseweg, Kerkhofstraat en Veilinglaan werden in totaal drie rijbewijzen ingetrokken.

De hoogst gemeten snelheid was in de Robbroekstraat (max 70 km/u), waar een laagvlieger tegen 143 km/u doorvloog. In de Zwaluwstraat (max 50 km/u) reed een snelheidsduivel 102 km/ en in de Ossegemstraat (max 70 km/u) was de hoogst gemeten snelheid 138 km/u. In de Kardinaal Sterckxlaan (zone 30) reed meer dan de helft van de bestuurders te snel.