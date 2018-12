Binnenkijken bij Zozjef en Zjertrude

Sinds een aantal jaar heeft een koppeltje slechtvalken z’n intrek genomen in de toren van de Sint-Gertrudiskerk in Ternat. Sinds kort hangt er nu een camera om de diertjes op te volgen. Die maakt het werk van de vrijwilligers van Ternat meteen een stuk lichter én minder gevaarlijk…

De twee slechtvalken, die de sprekende namen Zozjef en Zjertrude kregen, wonen al een paar jaar in de kerktoren in Ternat-centrum. Tot nog toe moesten de vrijwilligers halsbrekende toeren uithalen en naar boven klauteren om te kunnen zien hoe de beestjes het stellen. Maar met de steun van het gemeentebestuur en de Ternatse kerkfabriek is er nu een camera geplaatst aan in de woonst van Zozjef en Zjertrude. Gedaan dus met de gevaarlijke manoeuvres voor de vrijwilligers van Natuurpunt. In het voorjaar zullen de slechtvalken live te volgen kunnen zijn via de camera.