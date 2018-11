Biografie Jan Boskamp: 'hij moest knokken om voetballer te worden'

Ex-voetballer, ex-coach en analist Jan Boskamp blijft zowel in België als in Nederland een fenomeen. Boskamp woont al een groot deel van zijn leven in Relegem, een deelgemeente van Asse. Eind oktober werd hij 70 jaar. Naar aanleiding daarvan schreef Geert Vermeir de biografie ‘Voetbal stelt niets voor’. Een aanrader voor wie houdt van voetbal en van het fenomeen Jan Boskamp.

De biografie over Jan Boskamp kwam er naar aanleiding van zijn 70ste verjaardag. Auteur en vriend Geert Vermeir maakte er een eerbetoon aan Boskamp van. “Hij heeft echt moeten vechten,” vertelt hij. “Jan is na de oorlog geboren en groot geworden tussen het puin, want Rotterdam was destijds plat gebombardeerd. Bovendien moest hij knokken om voetballer te worden, want hij was niet de beste speler.”

Boskamp speelde meer dan 100 wedstrijden voor Feyenoord, maar hij was er nooit titularis. In 1974 trok hij van Feyenoord naar RWDM. Daar werd hij wel sterkhouder én kapitein. In 1975 wint hij als eerste buitenlander de gouden schoen. Ondertussen is hij in onze regio komen wonen, in Relegem bij Asse. Daar woont hij al 40 jaar. “Ik vind de rust er heerlijk. Mensen laten je met rust en iedereen mag er doen wat hij wil. Relegem is een fantastisch dorp,” aldus Boskamp.

Boskamp trainde tal van ploegen. Met Anderlecht won hij drie titels. Boskamp stond voor verfijnd voetbal, maar tegelijk vroeg hij van zijn spelers noeste arbeid. Door zijn verleden heeft Boskamp een fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog. Daar gaat de biografie van Vermeir op in. “Hij kent er eigenlijk alles van,” aldus Vermeir. “Boskamp heeft een klein museum op zolder. Hij leest er veel over en bezoekt musea. Die oorlogen laten hem niet los.”

:: ‘Voebal stelt niets voor’ – De wonderbaarlijke waarheden van Jan Boskamp door Geert Vermeir, is uitgegeven bij Standaard Uitgeverij.