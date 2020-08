In Halle heeft de burgemeester een captatie- en recreatieverbod ingesteld voor het kanaal Brussel-Charlerloi. Ter hoogte van Lembeek zijn er namelijk blauwalgen ontdekt.

Blauwalgen ontdekt in kanaal Brussel-Charleroi

Blauwalgen zijn schadelijk voor de gezondheid en kunnen huidirritaties en misselijkheid veroorzaken. Daarom mag je tijdelijk niet vissen, kajakken of watersporten beoefenen op het kanaal. Zwemmen in het kanaal is sowieso verbode. Ook mag er geen water opgepompt worden.

De jongste jaren worden blauwalgen wel vaker ontdekt in waterlopen waar amper of geen stroming is.