Blauwalgen vastgesteld: captatie- en recreatieverbod voor Zeekanaal en insteekdok

De stad Vilvoorde heeft een captatie- en recreatieverbod ingesteld voor het Zeekanaal Brussel-Schelde en het insteekdok. Op beide locaties werd blauwalgengroei vastgesteld. Het was de Vlaamse Waterweg die de aanwezigheid van blauwalgen meldde.

Blauwalgen komen vooral voor bij warm weer en in stilstaande wateren. Bij het sterven van de blauwalgen komen giftige stoffen vrij die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. Om veiligheidsredenen is het noodzakelijk om een verbod in te stellen op het capteren van water uit het Zeekanaal Brussel-Schelde ter hoogte van Vilvoorde en het insteekdok voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee en op elke vorm van zachte recreatie zoals kajakken en kanovaren, wakeboarden, vissen en dergelijke meer.