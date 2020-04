Bloemenkwekers richten samen webshop op

Maar liefst 25.000 rozenstruiken staan er in de serre van rozenkwekerij Van Biesen in Opwijk. Door het warme weer groeien de rozen extra snel wat normaal een zegen is, maar nu is het een ramp. Op het moment dat het belangrijkste seizoen van start gaat, moet de kwekerij dicht blijven door het coronavirus.

“Met zeven collega-bloemenkwekers hebben we een webshop opgestart: ‘Bloemen recht van de kweker’. We hebben het geluk dat onze zoon websiteontwikkelaar is”, zegt Danielle Bovyn. “Op die dragen tijd is die helemaal uit de grond gestampt. De bestellingen worden aan huis geleverd in de streek rond Opwijk. Betalingen gebeuren via overschrijving waardoor er geen fysiek contact is met klanten.”

Klanten die niet met een computer overweg kunnen, mogen hun bestelling ook telefonisch doorgeven. Zo krijgt de rozenkwekerij toch een deel van haar productie kwijt, maar lang niet alles. “Er is vraag om de grote tuincentra te openen, maar daar hebben we niets aan als snijbloemenkweker. Wij hopen dat we tegen Moederdag de deuren kunnen openen. Als we die dag kwijt zijn, dan komt het niet goed.”