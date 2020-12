De Heemkundige Kring van Gooik pakt uit met een boek over De Heilige Drievuldigheidsprocessie. In het boek beschrijft auteur Rudy Boon uitvoerig de geschiedenis van de paardenprocessie aan de hand van een pak foto's.

Boek brengt Kesterse Heilige Drievuldigheidsprocessie in beeld

De Heilige Drievuldigheidsprocessie vindt ieder jaar plaats op de eerste zondag na Pinksteren. “Al 150 jaar gaat de processie uit onder begeleiding van wat wij hier in de streek ‘het paardenvolk’ noemen. Ik wil een ode brengen aan de mensen die dat al 150 jaar trouw doen”, zegt Rudy Boon.



De Heilige Drievuldigheidsprocessie zou ontstaan zijn omdat het vroegere Kestergewoud - Kester, Oetingen en Herfelingen - gespaard bleef van een grote pestepidemie. De processie vertrekt traditiegetrouw om 6 uur aan de kerk in Kester. Meer dan 50 paarden en wandelaars trekken richting de kerk van Herfelingen, waar een eerste eucharistieviering plaatsvindt. Vanuit Herfelingen gaat het richting Oetingen, waar een opnieuw een misviering plaatsvindt.

Daarna keert de processie - ook wel De Kesterweg of paardenprocessie genoemd - terug richting Kester. Bij het binnenkomen van de gemeente voegt de Heilige Drievuldigheidsprocessie zich bij een tweede, kleinere processie. Daarin beelden figuranten en schoolkinderen belangrijke Heiligen uit de streek uit, met onder meer Sint-Maarten en Don Bosco. De processie eindigt rond de middag met een slotviering in de Sint-Martinuskerk in Kester.

Fotograaf en auteur Rudy Boon nam zelf 11 maal deel aan de processie en trok door de jaren heen duizenden foto’s van de ruiters, de dragers van het Drievuldigheidsbeeld, het voetvolk en de mensen langs de weg. “Het is een fotoboek geworden met een inleidende tekst. De lezer krijgt toelichting over de personen die op de foto’s staan, maar eigenlijk is het de bedoeling dat de foto’s voor zich spreken”, aldus Boon.

Het boek wordt uitgebracht naar aanleiding van het feit dat ‘De Gilde van het Paardenvolk’ volgend jaar 150 jaar bestaat. Dat zijn de ruiters die te paard de processie begeleiden.

Je kan het fotoboek bestellen op de website van de Heemkundige Kring van Gooik .Je kan ook terecht in enkele boekhandels in Gooik, Oetingen, Kester en Leerbeek.



