Boeren protesteren niet toevallig aan Plantentuin Meise

De landbouwers - vaak actief in de veeteelt- verzamelen niet zomaar aan de ingang van Plantentuin Meise. Hier zou de Vlaamse regering vanmiddag met een barbecue en een persconferentie het krokusakkoord vieren. Tot dat akkoord behoren de nieuwe maatregelen rond de stikstofuitstoot. De persconferentie werd afgelast, officieel omwille van de crisis in Oekraïne. Bart die een varkensbedrijf heeft in Asse gelooft dat niet. “We hebben duidelijk aangevoeld dat van zodra de regering wist dat ze hier in discussie zouden komen met de landbouwers, de persconferentie is afgelast.

De Vlaamse regering wil de stikstofuitstoot van de landbouw terugdringen, omdat die slecht is voor mens en natuur. Dat zal onder meer gebeuren door enkele van de meest vervuilende landbouwbedrijven te sluiten. Het veebedrijf van Jonathan in Wolvertem zal niet moeten stoppen, toch ziet hij de toekomst zeer somber in. “Wij hebben vandaag 80 koeien en zouden in de toekomst graag naar 90 koeien gaan, maar zelfs dat mag nu niet meer.”

Jonathan is 36 en heeft 2 kinderen. Hij vraagt de overheid hulp om de toekomst aan te kunnen. “Er zijn technologische investeringen nodig om de stikstofuitstoot te beperken, maar daar zijn financiële middelen voor nodig en die verwachten we van de regering.”