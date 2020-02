Boeren uit Heikruis: "Nog niet zeker of we opnieuw dieren gaan houden"

102 dieren werden gisteren in beslag genomen bij de boerenfamilie in de Eeckhoudtstraat. "We voelen ons geviseerd. Onze dieren werden wel goed verzorgd. Of we nog dieren gaan houden? Dat weten we nog niet", reageren de boeren uit Heikruis.