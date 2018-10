Bonte haalt CD&V aan boord, geen schepen voor Groen

In Vilvoorde is er vannacht een akkoord bereikt over een nieuwe meerderheid. Sp.a-burgemeester Hans Bonte dropt N-VA en neemt CD&V mee. Voor z’n eigen kartelpartner Groen is er geen schepenmandaat en daar is de partij erg teleurgesteld over.

Het sp.a-Groen-kartel met lijsttrekker Hans Bonte ging er bij de voorbije verkiezingen flink op vooruit. Bonte was dus aan zet. De sp.a-burgemeester sloot vannacht een akkoord met Open VLD en CD&V. N-VA valt dus uit de boot. De nieuwe meerderheid in Vilvoorde heeft zo 26 van de 35 zetels.

Geen schepen voor Groen

Dat Bonte in Vilvoorde N-VA ruilt voor CD&V komt niet als een verrassing. Wel verrassend is dat Groen, de kartelpartner van sp.a, geen schepenambt krijgt. CD&V krijgt er eentje, sp.a en Open VLD hielden vast aan hun drie zetels in het college. Burgemeester blijft Hans Bonte eveneens bevoegd voor Integrale Veiligheid en Stadsontwikkeling. Open VLD krijgt drie schepenmandaten voor de bevoegdheidspakketten Financiën, Onderwijs, Openbare Werken, Wijkwerking, Economie, Dierenwelzijn en Toerisme. sp.a krijgt drie schepenmandaten voor de bevoegdheden Cultuur, Feestelijkheden, Bevolking, Jeugd, Sport, Sociaal Beleid en Armoedebestrijding (inclusief OCMW). CD&V krijgt een schepenmandaat bevoegd voor Duurzaamheid, Digitale Stadsontwikkeling en Innovatie, en Leefmilieu. En dus is er geen ambt meer over Groen. Groen is voelt zich naar eigen zeggen gebruikt en beraadt zich over z’n positie. Nationaal voorzitster Almaci hoopt dat Bonte nog op z’n stappen terugkomt.

N-VA vindt koers te links

N-VA verhuist naar de oppositiebanken in Vilvoorde. "Hans Bonte gaf in de coalitiegesprekken aan dat hij een veel linksere koers wil gaan varen in Vilvoorde. Wij willen niet meestappen in dat verhaal", klinkt het bij N-VA Vilvoorde.