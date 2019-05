Bonte (sp.a): “Ruk naar rechts veel groter dan verwacht”

Bonte ziet de overwinning van Vlaams Belang als een duidelijk signaal. “Deze ruk naar rechts is véél groter dan ik verwacht had. Alle partijen die met N-VA in zee zijn gegaan, behoren tot de verliezers. Dat Vlaams Belang wint, betekent dat de burger voor het origineel kiest, niet voor de kopie,” zegt Bonte.

Dat sp.a in Vlaams-Brabant stand houdt, wil Bonte nog niet gezegd hebben. “Daarvoor heb ik nog niet de volledige cijfers. Als we stand houden, is dat maar een kleine opsteker. Voor een stad burgemeester van een multiculturele stad waar je bruggen wil bouwen is dit een bijzondere sombere dag,” besluit Bonte.