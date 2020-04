Bonte stelt 3 voorwaarden aan komst besmette gedetineerden

Justitie vangt momenteel al een tiental besmette gedetineerden op in de ziekenhuisvleugel van de gevangenis in Brugge. Voor het geval dat er meer bedden zouden zijn heeft het gevangeniswezen zijn oog laten vallen op een leegstaande vleugel van het voormalige Van Helmontziekenhuis in Vilvoorde. Toen afgelopen donderdag een technische ploeg van Defensie van start wou gaan met de nodige inrichtingswerken verhinderde de lokale politie van Vilvoorde dit op bevel van Bonte. De Vilvoordse burgemeester was er niet over te spreken dat er hierover geen voorafgaandelijk overleg was geweest met het stadsbestuur, dat overigens ook eigenaar is van dit gebouw.

"Ik wil een veiligheidsgarantie op vlak van bewaking en de zekerheid dat niet leidt tot bijkomend werk voor de lokale politie. Voor de organisatie van de zorg dient er voldoende zorgpersoneel voorzien te worden zodat dit niet ten koste gaat van bijvoorbeeld het personeel dat we inzetten in het schakelcentrum in een andere vleugel van Van Helmont. Tot slot willen we volledige transparantie over de ingrepen die men wil doen in dit gebouw", aldus Bonte. Hij begrijpt niet dat Justitie voor dit project geen toevlucht neemt tot het militair hospitaal van Neder-Over-Heembeek of de kazerne van Peutie waar de nodige infrastructuur voor handen is en die veel beter te beveiligen zijn.