Bonte: "Vilvoorde geen vragende partij voor fusie"

Toen het Toekomstforum van burgemeesters uit Halle-Vilvoorde vorige week in het Vlaams parlement zijn memorandum voor de verkiezingen kwam toelichten met daarin opnieuw de eis voor de erkenning van Vilvoorde en Halle als centrumstad pleitte Vilvoords schepen Jo De Ro (Open Vld) voor een fusie met Grimbergen. Hierdoor zou een stad met 85.000 inwoners ontstaan die meer kans zou maken om erkend te worden als centrumstad.

Het idee werd afgelopen donderdag echter afgeschoten op de gemeenteraad van Grimbergen dat als een meer landelijke gemeente de fusie met een verstedelijkt gebied als Vilvoorde helemaal niet ziet zitten.Ook Vilvoorde is geen vragende partij. "Een fusie is enkel mogelijk na intensief overleg waarbij de betrokken gemeenten tot de overtuiging komen dat een dergelijke operatie voordelig is voor de bewoners. Dat is momenteel niet aan de orde. Ook zonder fusie hebben we thans overigens argumenten genoeg om de erkenning als centrumstad te verdedigen," zegt burgemeester Bonte.

Bonte verdedigt al tien jaar samen met De Ro de eis tot erkenning van Vilvoorde als centrumstad. De burgemeester hoopt dat dat niet verandert. "Ik hoop dat het geen blauwe koerswijziging inhoudt dat de erkenning enkel kan na een fusie. Ook Vlaams minister Ben Weyts heeft dit laatste een tijd geleden verkondigd tijdens een studiedag 'Stand van de Rand. Ik hoop dat de nieuwe Vlaamse regering werk maakt van de leefbaarheid van de rand en erkenning van Vilvoorde als centrumstad," besluit Bonte.