Bonte vreest ongecontroleerde terugkeer van IS-strijders

Vorige week is het Turkse leger een offensief begonnen in de grensstreek van buurland Syrië. Die werd sinds de val van IS gecontroleerd door Koerdische strijders. Uit een van de kampen waar familieleden van IS-strijders zijn opgesloten zouden honderden vrouwen en kinderen zijn ontsnapt waaronder enkele Belgische. Dat het Hans Bonte is die de alarmbel luidt is niet zo verwonderlijk: uit Vilvoorde vertrokken destijds een aanzienlijk aantal jonge mannen om te gaan vechten in Syrië. Zijn grootste vrees is dat zij en hun eventuele familieleden ongecontroleerd terugkeren naar Europa. Vooral in zeer diverse steden als Vilvoorde, met soms spanningen tussen de verschillende gemeenschappen, doet dat vooruitzicht nogal wat emoties oplaaien. "Ik verwacht in elk geval dat er zeer duidelijke richtlijnen en informatie komen naar die lokale besturen en politiediensten over wat het conflict inhoudt, wat men vanuit staatsveiligheid en inlichtingendiensten ervaart en waarneemt in die moeilijke en diverse buurten. En dat men veel duidelijkere instructies geeft aan onze politiemensen over in welke mate dat moet opgevolgd worden en in welke mate men vandaag alerter moet zijn dan men misschien al is." Intussen laat de Nationale Veiligheidsraad weten dat er woensdag een bijeenkomst is gepland.