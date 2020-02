Bonte wil dat Haviland gesloten centrum bouwt voor jonge delinquenten

Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) wil dat de intercommunale Haviland het initiatief neemt om ergens in Halle-Vilvoorde een gesloten centrum te bouwen voor jonge delinquenten, dit project prefinanciert en later laat erkennen en subsidiëren door de Vlaamse overheid. Dat heeft hij maandagavond gezegd tijdens de gemeenteraad.

Bonte reageerde daarmee op de commotie die recent in Halle-Vilvoorde ontstond over het feit dat de jeugdrechter zes jongeren uit de regio, die verdacht worden van drugshandel en diefstallen en betrokkenheid bij vechtpartijen in Londerzeel en Meise, naar huis moest laten gaan omdat er geen plaats was in een gesloten jeugdinstelling. Onder meer Ine Van Wymersch, de Procureur des Konings van het parket van Halle-Vilvoorde, uitte kritiek en noemde het frustrerend 'dat de strengste maatregel in een lege doos blijkt'.

"Dat Halle-Vilvoorde de regio is met de grootste achterstand op dat vlak wordt al sinds jaar en dag aangeklaagd. Het is echter de hoogste tijd dat we voorbij die klaagmuur stappen en samen een initiatief nemen om een gesloten instelling te bouwen", zegt Bonte.

Bonte verwees naar een soortgelijk initiatief dat Bart Somers (Open Vld) een aantal jaren geleden in Mechelen nam. De burgemeester van de stad Vilvoorde wil het voorstel vandaag aankaarten in een vergadering over veiligheid van het Toekomstforum van burgemeesters van Halle-Vilvoorde samen met leden van het parket Halle-Vilvoorde.