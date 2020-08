Bonte wil duidelijkheid over tracing: “Mogen mijn ambtenaren Brusselaars opbellen?”

In welke mate gaan de lokale besturen verantwoordelijkheid dragen om mensen die besmet zijn in quarantaine te zetten of die opvolging te doen? Die vraag stelt Hans Bonte zich. “Ik heb al bij herhaling gewezen dat er een grote uitdaging zit in die gemeenten die veel interactie kennen met de hoofdstad. In Vilvoorde zie je de grootste besmettingshaarden in Koningslo, de wijk die grenst aan Brussel. Ik zie hetzelfde fenomeen in andere buurgemeenten. Zelfs in Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek zie je dat. Daar zit je met een interactie die voor een bijzondere uitdaging zorgt om de contact tracing te doen."

Elke horeca- en fitnesszaak moet nu namen en contactgegevens bijhouden van mensen die daar geweest zijn. De vraag is wat gebeurt er met die namen eens er iemand geweest is die besmet blijkt. Gaan de Vlaamse ambtenaren, in het Frans of Italiaans, Brusselse mensen opbellen of niet? Verwacht men dat ik mijn lokale ambtenaren vraag om mensen die in Brussel wonen maar die hier een pint zijn komen drinken fabriek te bellen? Mogen wij die contacteren of niet? Stel, er is vandaag een besmet iemand bij de dokter geweest. Die is op onze Asiatsite geweest zo blijkt. Het logische zou zijn dat iemand – wie is onduidelijk – de mensen informeert met wie hij aan tafel zat. Alleen kan niemand vandaag antwoorden wie er bevoegd is om mensen die in Brussel wonen of die Frans spreken te contacteren. Daar zijn geen overeenkomsten over tussen de gewesten. Denk ook aan de Taalwet. Ik weet niet of ik iemand van de stad kan vragen om Franstalige mensen uit Laken of Brussel te contacteren.”

Voorlopig kan niemand duidelijkheid scheppen. “Ik heb dit al aangekaart bij de Vlaamse overheid en de gouverneur. Ik krijg te horen dat de federale overheid dit moet bekijken en dan valt het stil”, zegt Bonte. “Ik wil een oproep doen dat Vlaanderen en Brussels Gewest, al of niet met medewerking van federale overheid, duidelijkheid moeten scheppen. Anders is er een nooit een deftige ‘track & trace’ van besmette personen mogelijk als je dit niet uitklaart. Dat men zo dringend mogelijk afspraken maakt tussen beide gewesten over hoe die opvolging moet gebeuren. Anders moet men stoppen met die zottigheid.”