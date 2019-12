BosAardBlij plant voedselbos aan in Beersel

In Beersel heeft het burgerproject BosAardBlij gisteren het eerste voedselbos voorgesteld. In het stukje bos zullen fruitbomen, bessenstruiken en eetbare planten worden aangeplant.

Het voedselbos is een initiatief van een aantal geëngageerde Beerselnaren. “We willen de volgende generaties een stukje mooiere en gezonde wereld nalaten en bijdragen aan een voedselsysteem met respect voor aarde, mens en dier”, legt initiatiefneemster Tania Berlize uit. “Het moet een plek worden waar mensen kunnen samenkomen om er te genieten van al het levend lekkers en moois.” De gemeente ging mee op zoek naar een locatie en die werd gevonden op een braakliggend perceel op de hoek van de Pastoor Bolsstraat en de O.L.Vrouwstraat in Alsemberg. “Het overgrote deel van de gewassen die hier komen zullen eetbaar zijn”, zegt Tania. “De inrichting omvat namelijk een gelaagde aanplant van fruitbomen, bessenstruiken, eetbare planten en kruiden. Het zal wel nog een flink aantal jaren duren vooraleer alles volle vruchten draagt.”

BosAardBlij is nog op zoek naar helpende handen. “Om het voedselbos letterlijk mee groot te maken, zoeken we nog meters en peters voor de bomen, paden- en perceelhoeders, kunstenaars en knutselaars, uitvinders en ideeënmakers, compostmeesters, noe maar op”, zegt Tania Berlize. “Op zondag 15 december om 14u planten we de eerste bomen aan. Wie wil komen meehelpen, mag zich aanmelden via bosaardblij@velt.nu. “