Boswachter spot bever in Zoniënwoud: “In 200 jaar niet gezien op deze plek”

Opvallende beelden uit het Zoniënwoud afgelopen weekend. Boswachter Erik Bartholomees spotte er een bever op het grondgebied van Hoeilaart. “Voor zover ik weet, zijn bevers al meer dan 200 jaar niet meer gespot in het Zoniënwoud”, vertelt Bartholomees enthousiast over de beelden die hij kon maken.

Boswachter Erik Bartholomees was zaterdagochtend de schade in het Zoniënwoud aan het opmeten na de storm, toen hij plots op de bever stootte. “Het dier is de Ring rond Brussel overgestoken via een ondergrondse buis of het bovengrondse ecoduct”, zegt boswachter Erik Bartholomees."Waarom dit een spectaculaire vondst is? Wel, voor zover ik weet, zijn bevers al meer dan 200 jaar niet meer gespot in het Zoniënwoud."

Erik vermoedt dat de bever uit Wallonië, meerbepaald de Zilverbeek, komt. “Ofwel is hij vanuit Hoeilaart stroomopwaarts langs de Ijse gegaan”, aldus Bartholomees. “Jongvolwassen dieren van twee tot drie jaar verlaten in het voorjaar het ouderlijk territorium. Dat geldt ook voor deze bever. Het dier is op zoek naar een geschikte waterloop of -plas met aangrenzend bosgebied om zich te vestigen."

Volgens Erik bestaat de kans dat het dier dat ook zal doen in het Zoniënwoud. "Als hij dat kan in de waterpartijen in het bos, gaat zijn invloed op de fauna en flora rond deze vijvers zeker te merken zijn. Het grootste probleem zullen loslopende honden zijn, ondanks onze talloze sensibiliseringscampagnes”, besluit Bartholomees.