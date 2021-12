Bouwkraan valt op deel van restaurant in Perk

Deze voormiddag is een bouwkraan omgevallen aan restaurant Greenroom.be in Perk, bij Steenokkerzeel. De kraan viel deels op het restaurant, maar de schade valt mee. Het restaurant kan gewoon openblijven. Als bij wonder vielen er geen gewonden. "We komen met de schrik vrij", reageren eigenaars Kurt en Isabelle opgelucht.

Kurt Coosemans bouwt naast zijn restaurant Greenroom.be aan de Vilvoordsesteenweg in Perk een woning. “Ik was aan het werken aan de computer toen ik plots een luide knal hoorde”, doet Kurt het verhaal. “Eenmaal buiten zag ik dat de bouwkraan voor een deel op ons restaurant gevallen was. De dakrand van een aanbouw is kapot, maar aan het restaurant zelf is geen schade. Nu is het aan de aannemer en de verzekeringsmakelaars om de zaken te regelen.”

Bij het ongeval vielen als bij wonder geen gewonden. “De arbeiders van de bouwkraan zijn net op tijd kunnen gaan lopen”, zegt Isabelle Vervaeke. “Dat er niemand gewond is geraakt, is voor ons toch het belangrijkste. De brandweer is alles komen nakijken en heeft groen licht gegeven. Het restaurant kan dus gewoon openblijven, dat is een meevaller. We komen er met de schrik vanaf.”