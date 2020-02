Bpost Dilbeek blijft nog zeker maand dicht

Vorige week bliezen dieven een geldautomaat op in het postkantoor van bpost aan de Ninoofsesteenweg in Dilbeek. Volgens het parket van Halle-Vilvoorde lieten de daders daarvoor een gasfles ontploffen. "De schade is groot. De volledige automatenzaal is vernield, de brokstukken lagen tot buiten en een deel van het plafond is ingestort", aldus Sabine Lievens van het parket.

Bpost onderzocht de voorbije dagen het kantoor om de schade vast te stellen. Daaruit blijkt dat de bpost in Dilbeek ten vroegste op 17 maart de deuren opnieuw zal kunnen openen. "We plannen een tijdelijk kantoor in een container. Die komt op de parking links naast het huidige kantoor", zegt bpost-woordvoerder Barbara Van Speybroeck.

Wanneer het tijdelijke kantoor zal kunnen opengaan, is nog niet duidelijk. Bpost mikt op een opstart begin volgende week. Tot dan moeten Dilbekenaren uitwijken naar postkantoren in de buurt.