Brand leegstaande woning Linkebeek zou accidenteel zijn

De brand in de leegstaande woning in de Hollebeekstraat in Linkebeek zou een accidentele brand zijn. Dat zegt burgemeester Yves Ghequiere (LinkAvenir) in Het Nieuwsblad. Bij de brand donderdagnacht kwam een jongen van 13 om het leven. Een drietal anderen raakten gewond. Niemand van hen woonde officieel in de woning.