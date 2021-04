Brand Opwijk: 36 appartementen onbewoonbaar, 92-jarige bewoonster overleden

De brand die gistermiddag uitbrak in een appartementsgebouw in Opwijk, heeft acht appartementen helemaal verwoest. Nog eens 28 appartementen hebben schade opgelopen en zijn tijdelijk onbewoonbaar. Een 92-jarige bewoonster die opgevangen werd in 't Schoolhuis, werd gisteravond onwel en overleed niet veel later in het ziekenhuis.

De brand brak omstreeks 14u45 uit op de derde verdieping van een appartementsgebouw in de Kloosterstraat. Op nog geen half uur tijd stond de volledige derde verdieping in lichterlaaie. Verschillende brandweerkorpsen hadden uren nodig om de brand onder de controle te krijgen. Daarna werd de omvang van de brand pas echt duidelijk. Acht appartementen zijn volledig uitgebrand, 28 andere zijn tijdelijk onbewoonbaar. De civiele bescherming kwam ter plaatse om enkele puntgevels af te breken omdat die dreigden in te storten.

In totaal zijn zo'n 100-tal bewoners getroffen door de brand. Twee gezinnen worden door de gemeente Opwijk opgevangen, de rest kan voorlopig bij familie of vrienden terecht. Alle bewoners krijgen vanochtend meer informatie over de situatie. Het is voorlopig niet bekend wat de oorzaak van de brand is. Experten zullen ter plaatse komen en onder meer onderzoeken hoe de vlammen zich zo snel hebben kunnen verspreiden over de volledige verdieping.

Een 92-jarige bewoonster die net als alle andere bewoners opgevangen werd, werd gisteravond onwel en na de eerste zorgen overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed ze niet veel later aan de gevolgen van een hersenbloeding.

De vlammenzee was verwoestend, dat is duidelijk te zien op onderstaande luchtfoto. (Foto: Kevin Verwimp)