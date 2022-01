Brand veroorzaakt zware schade in winkelcomplex

In Sint-Stevens-Woluwe is maandagavond brand ontstaan in een winkelcomplex op de hoek van de Leuvensesteenweg en de Harenheidelaan. De schade in de keukenwinkel Kvik, gelegen op de gelijkvloerse verdieping, is groot. Niemand raakte gewond.

De brand brak uit om iets na 20 uur. Meteen werd beslist om op te schalen en hulp in te roepen van nabijgelegen zones. Heel wat korpsen van zowel Vlaams-Brabant West als Hulpverleningszone Oost kwamen ter plaatse. Het kruispunt aan de Leuvensesteenweg en de Harenheidelaan werd tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Gevaar voor de omliggende buurt was er niet meteen. In eerste instantie was enkel veel rook te zien.

“Maar de Kvik-winkel is wel degelijk zwaar beschadigd”, zegt woordvoerder Alain Habils van brandweerzone Vlaams-Brabant West. "Het filiaal van Dreambaby op de eerste verdieping bleef gespaard op wat rook na. Er zijn geen slachtoffers. Over de oorzaak is voorlopig nog niks geweten."