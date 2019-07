Brand Zellik: "Man aangehouden voor opzettelijke brandstichting en poging tot moord"

De brand die gisteren woedde in een appartement in Zellik, is aangestoken. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. De ex-partner van de bewoonster van het appartement is aangehouden op verdenking van opzettelijke brandstichting en poging tot moord. Bij de brand raakten vijf personen gewond.