Brandstichting aan feestzaal SKC Wemmel: “Net op tijd kunnen blussen”

Een hoop afval die in brand is gestoken, zette bijna de feestzaal SKC in Wemmel in lichterlaaie. Buurtbewoner Armand Hermans kon net op tijd blussen.

Vandalen hebben vrijdagavond rond 21 uur brand gesticht aan de inkomdeur van Feestzaal SKC in de Raedemaekerlaan in Wemmel. Buurtbewoner Armand Hermans, die ook voorzitter is van de vzw Jeugdlokalen die zaal SKC beheert, was er gelukkig snel bij. “Ik woon rechtover de feestzaal”, zegt Hermans. “Toen we ’s avonds met de wagen thuis kwamen, zag ik vlammen aan de deur van de feestzaal. Daar was een hoop afval tegen gedumpt en in brand gestoken. Ik ben meteen naar huis gelopen en heb emmers water gehaald om het vuur te blussen. Het was maar heel nipt op tijd.”

“De inkom van de zaal bestaat uit grote houten deurramen. Eén deur rechts is helemaal zwartgeblakerd. De vlammen sloegen door de ruit al naar binnen. Ik heb sowieso de politie verwittigd. We gaan klacht neerleggen en ook de verzekering aanspreken. Daarvoor hebben we het proces-verbaalnummer nodig.”

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat er zich vandalisme voordoet op het Chiroplein en aan zaal SKC. “Er is ook al verschillende keren ingebroken en er zijn spullen van verenigingen gestolen”, zegt Armand. “Voorts wordt hier ook veel sluikstort achtergelaten. De politie patrouilleert hier regelmatig. Maar ik heb sterk de indruk dat hangjongeren op de uitkijk staan en van het moment ze een combi zien in de zijstraten, vluchten ze weg. Er zijn hier veel ontsnappingsroutes. Het is heel jammer dat dit zich nu opnieuw voordoet.”