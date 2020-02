Brandweer kreeg al 70-tal oproepen, Ternatse scholen morgen dicht

Het eerste schadegeval werd rond de middag gemeld in Roosdaal. Daar werd roofing van een dak weggeblazen. In Lot kwam een omgewaaide boom op een stilstaande bus terecht, in Sint-Genesius-Rode op een geparkeerde wagen. In het domein Coloma viel ook een boom om door de hevige wind, net als Hoeilaart. Daar versperde de boom een tijdlang de straat. De brandweer zet momenteel zo'n 22 teams in om in heel de regio schade te ruimen.

"Er zijn nog geen uitschieters en het gaat vooral om omgewaaide bomen", meldt de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. "Bedankt om niet nodeloos het huis uit te gaan, alles netjes opgeborgen te houden wat eventueel nog buiten rondslingert en de dieren veilig op stal te houden."

Scholen Ternat dicht

Intussen neemt de gemeente Ternat de nodige maatregelen. "De toegang tot de parken en Hertigembos wordt afgesloten, net als een deel van de Statiestraat. Het verkeer wordt omgeleid via de Borredam. In samenspraak met het schoolbestuur en de directie zullen ook de scholen Sint-Jozef en De Brug maandag gesloten blijven", aldus burgemeester Michel Vanderhasselt.

Langs de Statiestraat en rondom de scholen bevinden zich namelijk heel wat bomen. Voor leerlingen die niet thuis opgevangen kunnen worden, is er opvang voorzien in jeugdcentrum Puls van 8u tot 16u. Er wordt gevraagd om de leerlingen een lunch mee te geven, net als materiaal om hun tijd zinvol te kunnen doorbrengen. De lessen in Sint-Angela gaan wel door zoals gepland.

Foto: Patrick Verheirstraeten