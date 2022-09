De brandweer heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag de handen vol gehad met een brand in een schuur in Bever.

Brandweer uren in de weer met schuurbrand in Bever

De oproep kwam binnen rond 1.50 uur. Bij aankomst van de brandweer in Burght stond de schuur in brand. Twee tractoren konden nog net in veiligheid gebracht worden en niemand raakte gewond, ook geen dieren. De brandweer was wel urenlang in de weer, tot zelfs deze morgen. Al het stro moest uit de schuur gehaald te worden met de verreiker en naar een grasveld gebracht te worden voor verdere af- en nablussing. De Brandweerzone Vlaams-Brabant West kreeg daarbij bijstand van Hulpverleningszone Henegouwen Centrum.

Foto: Brandweerzone Vlaams-Brabant West