Brassband Alsemberg blaast 150 kaarsjes uit

De feestelijkheden vonden dit weekend plaats in de Herisemmolen. De fanfare had lang veel succes, maar in de jaren '60 en '70 haakten een pak muzikanten af. Een nieuwe dirigent moest het tij keren. Alleen wou hij de opdracht enkel aanvaarden als hij van de fanfare een brassband mocht maken. Daardoor kan de vereniging nu terugkijken op een rijke geschiedenis. Tegelijkertijd is het ook elke dag hard werken aan de toekomst.

"Het is een voortdurende bezorgdheid van ons bestuur om uit te kijken naar nieuwe muzikanten. Die moeten garanderen dat de toekomst is verzekerd blijft. De resulaten zijn bemoedigend, want we hebben nu een tiental jongen muzikanten. Op een bestand van 30 muzikanten is dat 1 op de 3", zegt voorzitter Bert Bulens.