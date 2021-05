Brasserie Brazzaville opnieuw slachtoffer van vandalisme

Brasserie Brazzaville aan het Gemeenteplein in Wolvertem is voor de vierde keer in een maand het slachtoffer van vandalisme. Voor de uitbater is de maat vol. Hij is van plan om te vertrekken en de zaak te sluiten.

Vorige week moest brasserie Brazzaville de toegangsdeur vervangen nadat die voor de derde keer werd ingeslagen door vandalen. Amper enkele dagen later werden de ruiten van de deur opnieuw ingeslagen. “Iedereen weet om wie het gaat en toch wordt er niets aan gedaan. We krijgen steeds te horen dat we bij elke keer de politie moeten bellen. Tegen dat die hier toekomen, zijn die gasten al lang weg”, getuigde Eddy nog enkele weken geleden.

Eddy vermoedt dat zijn brasserie doelbewust wordt geviseerd nadat hij enkele jaren geleden het probleem van vandalisme samen met buurtbewoners aankaartte bij de politie en de gemeente Meise. De man gaat zijn eetcafé zo snel mogelijk te koop zetten. “Mijn dochter zou de zaak overnemen, maar ik wil haar niet in die vuurlinie laten staan”, getuigt Eddy op Radio 2. “Die angst en intimidatie zijn ondraaglijk. We hebben echt schrik dat dit gaat escaleren. Daarom moeten we hier weg."