Bree-Eikhoeve: 'graanschuur en groentenmand voor Brussel'

In Lennik zijn gisterenavond de plannen voor Bree-Eik, de grootste vierkantshoeve van het Pajottenland, voorgesteld. Dat gebeurde in het kader van ‘Bruegeliaanse Streken’, een kunstenparcours rond Bree-Eik. De hoeve is twee jaar geleden gekocht door Geert Duyck, één van de drijvende krachten achter het Geuzebier Drie Fonteinen. Hij wil de hoeve renoveren en er aan bio-landbouw doen. Daarvoor zijn de eerste stappen gezet.

Bruegeliaanse Streken wil niet alleen op kunst in de natuur focussen, maar ook op de locatie. Dat vroeg om een woordje uitleg over de plannen met de Bree-Eikhoeve in Lennik. Twee jaar geleden betaalde Geert Duyck 880.000 euro voor de hoeve met de bedoeling de vierkantshoeve te renoveren en er aan bio-landbouw te doen. Daarbij wordt gefocust op het evenwicht tussen landbouw (economie) en natuur (ecologie), met als doel opnieuw oude graansoorten op te kweken en een bio-centrum te worden voor de hele streek.

Bree-Eik werkt samen met experts in Vlaanderen om die oude graansoorten opnieuw op te kweken. Er is ook een samenwerking met brouwerijen. Op dit moment heeft Bree-Eik 30 hectare aan landbouwgrond in eigen beheer en een netwerk van meer dan tien boerderijen die willen deelnemen aan het project. “Fenomenaal”, vindt Alwin Loeckx van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en van Groen Pajottenland. “Door de ecologische maatregelen die hier het voorbije jaar al zijn genomen, kreeg het landschap al een flinke boost. Hier zie je weer veldleeuweriken in de lucht en klaprozen in de velden. Mede dankzij dit project wordt het Pajottenland opnieuw de graanschuur en groentenmand voor Brussel.”