Brein diamantroof Zaventem uitgeleverd

Marc Bertoldi is uitgeleverd aan ons land. Dat bevestigt het parket Halle-Vilvoorde. De Franse crimineel is het vermoedelijke kopstuk achter de spectaculaire diamantroof op de luchthaven van Zaventem in 2013.

Marc Bertoldi wordt er van verdacht de overval waarbij voor 37 miljoen euro aan diamanten werd gestolen te hebben gepland. Omdat de man in Frankrijk een celstraf uitzat, kon hij de voorbije zes jaar niet terechtstaan in ons land. Achttien andere verdachten werden wel berecht, maar die werden allemaal vrijgesproken. Het parket ging in beroep, maar dat proces zal pas volgend jaar plaatsvinden.

In Frankrijk zat Bertoldi een celstraf uit voor de ontvoering. Door een lacune in de wet kon de man daardoor niet worden overgebracht naar ons land om samen met de andere verdachten terecht te staan op het proces over de spectaculaire diamantroof.

Bertoldi werd onlangs uitgeleverd aan ons land omdat hij zijn straf in Frankrijk heeft uitgezeten. Hij zit in de cel in afwachting van de start van zijn proces over de diamantroof, dat van start gaat op 10 mei.