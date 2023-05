Broeilab helpt stad Vilvoorde aan 40 starters in vijf jaar: “Dat mag je gerust een succes noemen”

Leegstandsbeheerder Broeilab heeft dit jaar al vier leegstaande panden in het handelscentrum van Vilvoorde kunnen invullen met een nieuwe activiteit. Zo zagen een kinderboetiek, bloemenwinkel, kapsalon en vegetarisch frituur de voorbije maanden het levenslicht in de Zennestad. In totaal hielp Broeilab het handelscentrum van Vilvoorde al aan 40 starters.

Broeilab bestrijdt al enkele jaren de leegstand in het centrum van Vilvoorde. Wat ontstond rond een team van enthousiaste vrijwilligers, groeide uit tot de officiële leegstandsbeheerder van de stad. “De voorbije vijf jaar konden we al 40 starters begeleiden naar een leegstaand pand”, zegt Ward Van Criekinge van Broeilab. “We proberen eigenaars van leegstaande panden te overtuigen om met ons samen te werken. Dat levert een win-winsituatie oplevert op: eigenaars moeten geen leegstandsbelasting meer betalen en wij kunnen beginnende ondernemers aan een gunstig tarief een pand aanbieden. Na een jaar beslissen beide partijen dan of ze verder met elkaar in zee gaan aan vernieuwde voorwaarden."

2 op de 3 starters die via Broeilab starten blijven ook na het eerste jaar verder ondernemen in hun pand. De vijfde editie van start.wedstrijd levert opnieuw twee startende ondernemers: aan bloemenwinkel in de Leuvensestraat en een vegetarische frituur op de Grote Markt. Twee andere ondernemers vonden eerder dit jaar al een pand via coaches van Broeilab. “Het gaat om een kinderboetiek in de Leuvensestraat en een kapsalon in de Toekomststraat”, zeggen coaches Jens Leen en Tamara Roelants. “Iedereen met een ondernemersidee is welkom op ons START.loket. We zijn ervan overtuigd dat er veel ondernemerstalent schuilt in Vilvoorde en omstreken en hopelijk vinden ze allemaal de weg naar ons loket.”

De twee coaches van Broeilab begeleiden niet alleen de starters van Broeilab maar stellen ook hun expertise ter beschikking van de starters in het START.huis. “Het START.loket is de gedroomde aanvulling bij het START.huis. Wij voorzien de ruimtes, zij de begeleiding. Op die manier kunnen onze starters rekenen op een totaalpakket om na hun START.huis-traject op eigen benen te staan”, besluit projectcoördinator Nina Welvaart.