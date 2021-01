BROEKLIN past plannen aan

Projectontwikkelaar Uplace, die in Machelen de werkwinkelwijk BROEKLIN wil bouwen in Machelen, heeft na bezwaren van de Stad Vilvoorde en de provincie Vlaams-Brabant z’n plannen aangepast. Zo wordt een deel van de parking geschrapt en zijn er garanties opgenomen over het concept van de maakwinkels.

In september vorig jaar diende Uplace een aanvraag om voor een omgevingsvergunning voor BROEKLIN, de werkwinkelwijk die het begraven Uplace-project moet vervangen. Bezwaarschriften van omwonenden, actiecomités en UNIZO kwamen er niet. Maar – enigszins verrassend – wel van de provincie Vlaams-Brabant en de stad Vilvoorde. “We zijn in de voorbije twee maanden opnieuw in gesprek gegaan met de betrokken besturen om te kijken waar we konden bijsturen” zegt Jan Van Lancker, CEO van projectontwikkelaar Uplace. “Dat heeft geleid tot enkele belangrijke aanpassingen aan het project.” In de aangepaste plannen is voorzien om de parking op termijn van 4500 naar 2680 plaatsen te kunnen terugbrengen. “Van zodra het intensiever gebruik van deelmobiliteit en openbaar vervoer het toelaat, en er geen risico is op wildparkeren in de omgeving, wordt de parking van BROEKLIN drastisch gereduceerd”, aldus Van Lancker.

Garanties voor maakwinkels

Naast een kleinere parking, vroegen de provincie en de stad Vilvoorde ook hardere garanties wat betreft de maakwinkels, een nieuw winkelconcept waarbij productie en consumptie op 1 plek gebeuren. Zij vreesden dat het uiteindelijk toch om ‘gewone’ winkels zou gaan. “In de gewijzigde vergunningsaanvraag garanderen we dat in élke huurovereenkomst – dus met élke retailer – de verplichting staat om het principe van de maakwinkel na te leven. Wie dat niet doet, komt er niet in”, zegt Jan Van Lancker. Uplace hoopt met de aangepaste plannen zo snel mogelijk een omgevingsvergunning op zak te hebben. Het nieuwe openbaar onderzoek loopt nog tot 29 januari.