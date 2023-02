Brouwerij Opwijk verkocht aan ontwikkelaar DIFF

De site van Alken-Maes in Opwijk is verkocht. Ontwikkelaar DIFF, bekend van projecten zoals Park Puur in Merchtem en de projecten Tilo en Egmont in Londerzeel, neemt de site over. “Wij gaan de komende maanden in samenspraak met de gemeente en omgeving op zoek naar de beste invulling voor de site,” zegt zaakvoerder Steven Nuis. Vorig jaar raakte bekend dat de brouwerij dicht moest.

Na de aankondiging van de sluiting van de brouwerij in januari vorig jaar werden de activiteiten in de brouwerij in Opwijk deze zomer stopgezet. Momenteel worden de brouwinstallaties uit de gebouwen verwijderd. De Affligembieren worden voortaan gebrouwen in Alken en in Frankrijk.

“De meeste personeelsleden hebben intussen een andere functie gekregen binnen Alken-Maes of kozen ervoor om hun loopbaan elders voort te zetten,” aldus woordvoerder van Alken-Maes Sebastiaan De Meester. “We zijn fier op onze mensen en op wat zij voor ons betekend hebben. De Opwijkse brouwerij zal altijd een belangrijk onderdeel blijven van de geschiedenis van Alken-Maes.”

Ontwikkelaar DIFF neemt de site nu over. “Zoals in al onze projecten willen we hier een meerwaarde creëren voor de buurt, waarbij duurzaamheid, ontharding en groen centraal staan,” zegt zaakvoerder Nuis.