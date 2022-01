Deuren van Opwijkse Affligembrouwerij sluiten deze zomer definitief

In de brouwerij in Opwijk wordt al meer dan 200 jaar bier gebrouwen. Maar binnenkort dus niet meer. Brouwerij Alken-Maes, dat eigenaar is van het Affligembier, wil de brouwerij tegen 2030 CO2-neutraal maken en de investeringen die dat in Opwijk vergt, zijn te groot. Alken-Maes heeft daarom, naar eigen zeggen met spijt in het hart, beslist om het Affligembier in de toekomst in Alken te brouwen. In Opwijk werken 11 mensen in de Affligembrouwerij. Bedoeling is om hen een andere job in het bedrijf te geven. Wat er met het gebouw zal gebeuren, is nog niet duidelijk.