Bruegeliaanse wandelingen op het Gordelfestival

Alledrie de wandelingen beginnen aan Cultuurcentrum Westrand. De eerste wandeling is er eentje van 9 kilometer. Via het Bruegelwandelpad loop je geleidelijk aan richting het weidse landschap van het Pajottenland. Dé inspiratiebron voor Bruegel. Je ontdekt er meteen de linken tussen zijn werken en het landschap. Zo is er op de tocht een winters schilderij te zien dat je zelfs in een zomers landschap herkent. Ook het werk met daarop de 13de eeuwse Sint-Annakerk krijg je te zien.

Blik van Bruegel

Wandeling twee omvat 16 kilometer en trekt onder meer naar de Pedemolen in Sint-Gertrudis-Pede. Ook die wandeling is Bruegeliaans getint. Je loopt opnieuw door het Bruegeliaanse landschap en doet een stuk van de tentoonstelling De Blik van Bruegel aan, waar je interventies van heel wat kunstenaars ontdekt. De Pedemolen zelf zal op 1 september in volle glorie te bewonderen zijn. Het rad zal draaien en binnen zal je de unieke werking van de molen kunnen bekijken.

Wolfsputten

Bij de langste wandeling zal je 23 kilometer in de benen hebben. Die tocht volgt het parcours van de 16 kilometer-wandeling en doet er een lus bij door het prachtige groen van natuurdomein Wolfsputten.

Alle informatie vind je op www.gordelfestival.be.