Brugdek van Budabrug wordt volledig verwijderd: “Zo snel mogelijk scheepvaart op gang brengen”

Vorige week vrijdag is een schip tegen de Budabrug gevaren terwijl die was neergelaten. De schade aan de brug is groot. Eerdere pogingen om de brug in een hogere positie te plaatsen zijn mislukt. “Daarom wordt er nu voor gekozen om het brugdek volledig te verwijderen”, klinkt het bij de Haven van Brussel. “Eerst worden de kabels van de brug verwijderd, daarna worden kranen ingezet om het brugdek te verwijderen. We weten niet hoelang dit zal duren.”

De brug blijft afgesloten voor het verkeer, zowel voor schepen als wagens. De brug geeft schepen toegang tot de voorhaven en is de enige toegang vanuit het noorden tot de Haven van Brussel. Als de brug niet snel open kan, komt de economische activiteit in de haven in het gedrang. De toevoer van benzine en mazout zou als eerste een probleem kunnen worden. “We stellen alles in het werk om een oplossing te vinden waardoor de scheepvaart zo snel mogelijk kan worden hervat”, aldus de Haven van Brussel.