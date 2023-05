Brussel kijkt naar Heizel of COOVI voor internationaal busstation

Het Brussels Gewest is nog altijd op zoek naar een locatie voor een internationaal busstation. Lange tijd werd de parking aan metrohalte Erasmus naar voren geschoven. Maar onder meer het naburige Sint-Pieters-Leeuw vreesde een verkeersinfarct. Voor alternatieven kijkt Brussel ook nu naar plekken in de stadsrand.

Al jaren wil de Brusselse regering vlakbij metrohalte Erasmus een nieuw internationaal busstation bouwen. Maar de gemeente Anderlecht en het aangrenzende Sint-Pieters-Leeuw waren toen al geen voorstander. “ Als het station op deze locatie zou komen, vrezen we een verkeersinfarct. Want dat gaat over 400 extra busbewegingen per dag”, liet burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw Jan Desmeth optekenen in 2020.

Vandaag, twee en half jaar later, is er nog altijd geen beslissing. Erasmus wordt het in elk geval niet, zegt Brussels mobiliteitsminister Elke Van den Brandt. Voor een alternatief kijkt Brussel opnieuw naar de stadsrand, met de Heizelvlakte en metrohalte COOVI, opnieuw op de grens met Sint-Pieters-Leeuw. Van den Brandt hoopt dit jaar nog een definitieve locatie te kiezen. Zelfs ziet ze het internationaal busstation het liefst vlakbij een treinstation. “Die connectie is heel belangrijk, heel veel mensen maken hier een overstap”, aldus Van den Brandt. “Als we zo’n plek niet vinden, zal het verder af van een station zijn. Denk aan Heizel of Ceria. Maar wel nabij een metro, zodat je een vlotte connectie naar het centrum hebt.”