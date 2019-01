Brussel wil voorlopig internationaal busstation aan Erasmus

Brussel wil al langer zo’n busstation in de stadsrand zodat de bussen niet meer helemaal tot in het centrum van de hoofdstad moeten rijden. Bedoeling is om op lange termijn een gloednieuw station te bouwen op de overstapparking Lennik, recht tegenover het Erasmusziekenhuis en vlakbij de oprit naar de Ring rond Brussel. Die parking is eigendom van het Brusselse Gewest, maar wordt tot 2023 beheerd door een parkeerbedrijf.

Maar minister Smet wil het busstation er al eerder. Hij denkt aan een tijdelijke om een tijdelijke eindhalte, in afwachting van de bouw van het nieuwe station. Een deel van de internationale reisbussen zou dan op de grens van Sint-Pieters-Leeuw stoppen, de rest aan het Noordstation.

Volgens de Brusselse minister is de locatie ideaal. “Er is een goede verbinding met het centrum via de metro en de site ligt vlakbij de Ring rond Brussel, waardoor doorrijdende bussen niet langer door de stad moeten,” zegt Smet aan BRUZZ. De gemeente Anderlecht is alvast tegen de plannen omdat die niet passen in de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Erasmus Gardens die momenteel gebouwd wordt.