Brussels Airlines breidt vluchtaanbod uit in najaar

Vanaf september en oktober is Brussels Airlines van plan om aan het huidige beperkte aanbod een aantal bestemmingen toe te voegen. Er komen weer meer bestemmingen en ook extra frequenties. Het gaat om bestemmingen op middellange afstand in Europa. Langeafstandsvluchten kunnen pas in augustus. “Omwille van de verlenging van reisbeperkingen buiten Europa, is Brussels Airlines genoodzaakt de heropstart van haar langeafstandsvluchten te vertragen tot augustus. De voorziene heropstart blijft onder voorbehoud van goedkeuring door de lokale overheden”, aldus Brussels Airlines.