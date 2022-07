Brussels Airlines brengt eerste feestvierders naar Tomorrowland

Na twee jaar onderbreking is het eindelijk weer zover en brengt Brussels Airlines bijna 25.000 festivalgangers van meer dan 130 nationaliteiten naar Tomorrowland in Boom. Meer dan 175 vluchten vanuit 69 verschillende luchthavens vliegen naar Brussels Airport, die voor de gelegenheid ook zal leven op het ritme van het festival met onder meer DJ-sets.

Voor de 16de editie van Tomorrowland zullen tijdens drie weekends in totaal 600.000 festivalgangers uit meer dan 200 verschillende landen zich in Boom verenigen. Opnieuw brengt Amare, de Belgian Icon die gewijd is aan het festival, muziekliefhebbers van over de hele wereld naar de luchthaven van Zaventem. Het toestel is aan de buitenkant beschilderd met een gigantische adelaar, en brengt ook binnenin de Tomorrowland sfeer dankzij sfeerverlichting en een Bose-muziekinstallatie.

Ook bij aankomst en vertrek trekt Brussels Airport de unieke Tomorrowland-sfeer door. Al enkele weken prijkt er een grote Tomorrowland die ’s avonds licht geeft en ronddraait. Op 18 en 25 juli en 1 augustus zullen ok DJ’s aan het werk zijn op de luchthaven. “Na twee uitgestelde edities zijn we blij dat we kunnen bijdragen aan de ultieme festivalervaring voor de honderdduizenden People of Tomorrow”, zegt Hind Hameurlaine van Brussels Airlines.