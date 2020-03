Brussels Airlines vraagt 200 miljoen euro aan overheid

Brussels Airlines schort vanaf zaterdag een maand lang al z'n vluchten op. Zo'n 4.000 werknemers zitten daardoor technisch werkloos thuis. De luchtvaartmaatschappij verliest daardoor zo'n 70 miljoen euro per maand. Als Brussels Airlines niet dringend staatssteun krijgt, zou het volgens velen afstevenen op een faillissement. Dat scenario wordt wel met klem ontkend door de luchtvaartmaatschappij zelf.

Ook kleinere Belgische luchtvaartmaatschappijen als TUI Fly en Air Belgium vragen steun. Hoe hard de sector wordt getroffen, blijkt uit cijfers van Brussels Airport. Het aantal vluchten vanop Zaventem is de voorbije dagen met de helft gedaald, het aantal passagiers ligt 70% lager dan in de de vergelijking met vorig jaar.

"De situatie zal de komende dagen nog erger worden. We bekijken dan ook hoe we onze operaties gaan aanpakken. Onze prioriteit blijft daarbij de volksgezondheid en de veiligheid. Het coronavirus heeft een zware economische impact op de luchthaven en op de hele luchtvaartsector”, zegt CEO van Brussels Airport Arnaud Feist. “Het is essentieel om de jobs te beschermen en erover te waken dat de luchtvaartsector deze crisis overleeft. Hiervoor is het nodig dat er snel staatssteun komt."