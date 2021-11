Brussels Airport transporteerde afgelopen jaar 750 miljoen coronavaccins

Via Brussels Airport zijn afgelopen jaar meer dan 750 miljoen coronavaccins getransporteerd. Een jaar geleden vertrok de allereerste vlucht met COVID-vaccins wereldwijd vanop de luchthaven in Zaventem. Ondertussen zijn er dagelijks vluchten naar in het totaal meer dan zestig bestemmingen.

Brussels Airport is daardoor de belangrijkste Europese hub voor het vaccintransport. Er zijn dagelijks vluchten met vaccins van op Zaventem naar meer dan 60 landen wereldwijd. De belangrijkste bestemmingen zijn Japan en de Verenigde Staten. “Ik ben zeer trots dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren in deze pandemie”, zegt CEO van Brussels Airport Arnaud Feist. “Dankzij onze expertise en investeringen in het transport van farmaproducten kunnen we de vaccinatieprogramma’s wereldwijd ondersteunen.”

De luchthaven van Zaventem is al meer dan tien jaar gespecialiseerd in het vervoer van farmaceutische producten. Dat komt door de sterke farmaceutische sector in ons land. Zo beschikt Brussels Airport over niet minder dan 35.000 m² temperatuurgecontroleerde magazijnen specifiek voor farmaceutische producten, het hoogste aantal in Europa.