Brussels Airport verwelkomt feestvierders Tomorrowland met waterkanon

Een bijzonder warm maar ook een natte ontvangst. Dat is wat de brandweer van Brussels Airport voor de vele festivalgangers in petto had op de shuttleparking richting Tomorrowland. “Met deze tropische temperaturen konden wij het niet over ons hart krijgen om die mensen niet even te helpen. We hebben hier wat met het waterkanon gesproeid zodat de mensen toch wat kunnen afkoelen”, zegt Yoshi Dedulle van de brandweer op Brussels Airport.

Niet alleen de feestvierders maar ook de medewerkers van het dancefestival zelf kregen de nodige verkoeling, net als de bagageafhandelaars en ander personeel op de bloedhete tarmac. Door het asfalt en de vliegtuigmotoren is het er vaak nog enkele graden warmer.